شكرا لقرائتكم خبر عن «مبارك» يعود لـ«الجنايات» شاهدًا في «اقتحام السجون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ومن المقرر أن تستمع اليوم لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى إعادة محاكمة المتهمين عقب قبول طعنهم أمام محكمة النقض.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم واحداً من ثلاثة سيناريوهات: الأول حضور «مبارك» وبعد حلف اليمين سوف تستمع المحكمة إلى شهادته المرتقبة، أما السيناريو الثانى فهو عدم حضور «مبارك» جلسة المحاكمة وفى هذه الحالة سوف تصدر المحكمة قرارا آخر بإعادة إعلانه، أو تطبيق القانون بإصدار قرار بتغريمه، أو تعيد المحكمة إعلانه إذا لم تكن النيابة أعلنته. السيناريو الثالث هو تقديم دفاع «مبارك» ما يفيد تعذر حضوره صحياً، وفى هذه الحالة من المحتمل أن تعيد المحكمة طلبه للشهادة بعد الشفاء، أو أن تنتقل إليه لسماع أقواله.