شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يفتتح حمام سباحة بتكلفة 4.5 مليون جنيه بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، السبت، حمام سباحة بنادي ناصر بالفكرية بمركز أبوقرقاص بتكلفة تصل إلى 4.5 مليون جنيه، ويضم مبنى إداري وحمام سباحة. كما افتتح الوزير خلال زيارته للمنيا ملعب منجل بمركز شباب سفاى بمركز ابوقرقاص من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع .

كان الوزير تفقد في مستهل زيارته للمنيا اليوم، مشروع إنشاء الأستاد الرياضي على أرض الواقع، وناقش مع الشركة المنفذة خطة التنفيذ والجدول الزمني.

ويعقد الوزير لقاءًا بمقر الديوان العام للمحافظة مع الشباب وأعضاء مجلس النواب لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة، بإنشاء ملاعب بقرى ومدن المحافظة.

يذكر أن زيارة وزير الشباب والرياضة تأتي في إطار جولاته التفقدية بمحافظات الجمهورية والتي ضمت عدة محافظات، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.

وزير الشباب يفتتح حمام سباحة بالمنيا

وزير الشباب يفتتح حمام سباحة بالمنيا

وزير الشباب يفتتح حمام سباحة بالمنيا

وزير الشباب يفتتح حمام سباحة بالمنيا