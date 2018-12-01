شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي المليون ونصف فدان»: الفدان في المشروع بسعر قيراط أرض بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن سعر الفدان في مشروع المليون ونصف فدان، يساوي سعر قيراط أرض في المنيا.

وتابع «زيدان» خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»: «أولى الناس بأرض المنيا هم أهل المنيا.. بس للاسف عدد الأفراد اللى اشتروا أراضي من مشروع المليون ونصف فدان يتعدوا على الصوابع».

ووجه رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، رسالة إلى أهالي المنيا، قائلًا: «فرصتكم المليون ونصف فدان في غرب غرب المنيا.. ولازم تشتروا هذه الاراضي بأي شكل من الأشكال لأن أنتوا أولى بيها من أي حد تاني».