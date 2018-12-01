شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: لا عذر لأى مواطن فى إجراء تحليل الكشف عن فيروس "C" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه لا عذر لأى مواطن لعدم إجراء الفحص والتحليل عن فيروس "C" أو غيره من الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن المواقع منتشرة ويمكنه التوجه إلى الأقرب منها، كما أن كافة الخدمات الطبية مجانية، وأن فترة المبادرة تستمر ثلاثة أشهر، وهى فترة كافية للفحص على جميع المواطنين بالقاهرة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يتفقد يوميا المواقع الطبية المنوط بها إجراء التحاليل والكشف على المواطنين فى كل من (مجمع التحرير - النادى الأهلى - مدرسة الفرنسيسكان برمسيس - مسجد السلام بمعروف وغيرها) لمتابعة انتظام العمل بالمواقع والتأكد من سير الخدمات بصورة ميسرة ومبسطة للمواطنين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة " ١٠٠ مليون صحة" بهدف الكشف المبكر عن المرض بفيروس "C" وعلاجه بالإضافة إلى علاج الأمراض غير السارية (السكر - ضغط الدم - السمنة)، من أجل صحة أفضل للمواطنين بالمجان، حيث بدأت المرحلة الأولى من المبادرة فى أول أكتوبر ٢٠١٨ واستمرت لشهرين.