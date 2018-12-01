مصر | 3 ديسمبر نظر تجديد حبس المتهمين بالشروع في قتل ضابط شرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ديسمبر نظر تجديد حبس المتهمين بالشروع في قتل ضابط شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، جلسة ٣ ديسمبر المقبل؛ لنظر تجديد حبس ٣ متهمين بالشروع في قتل ضابط شرطة، ووجهت لهم تهم البلطجة وحيازة أسلحة بيضاء والشروع في قتل ضابط شرطة، في واقعة مقتل سائق بالمقطم، كما أمرت بإخلاء سبيل الضابط بضمان وظيفته، وحبس ٣ متهمين آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتفريغها وإعداد تقرير بها، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.



وتبين أن الضابط المتهم يعمل بقطاع مباحث الأموال العامة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وطرفي المشاجرة، وتبين من التحريات الأولية أن عدد من الأشخاص تجمهرو حول منزل الضابط بالأسلحة البيضاء فحاول الدفاع عن نفسه وإرهابهم بالرصاص الحي فأصيب أحدهم برصاصة عن طريق الخطأ.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث لمناظرة جثة المجني عليه، وأمرت بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على جثة المجني عليه وإرساله إلى مشرحة زينهم، وانتداب الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ثم التصريح بالدفن، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة والكشف عنه.



وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على إثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والاسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره؛ لإخراجه سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.



وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى، على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و٣ أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.