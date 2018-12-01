أخبار مصر | المجلس القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس القومي لشئون الإعاقة، ورشة عمل موسعة للإعلاميين والصحفيين حول المفاهيم الصحيحة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة عند تناولها إعلاميا.

وافتتح الورشة المقامة بمدينة العين السخنة الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وشارك بالورشة عدداً من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية والخاصة، وشملت الجلسات تدريبات عملية ونظرية للمشاركين بهدف تقريب الصورة عن ما يواجهه الاشخاص ذوي الإعاقة من تحديات في المجتمع.

استهدفت الورشة سبل تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في كافة وسائل الإعلام، وناقشت الجلسة الأولى من الورشة محاكاة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعرف على مدى الإتاحة المتوافرة في الأماكن المتواجدين فيها، أما الجلسة الثانية الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن القيام بعملية العصف الذهني لمفاهيم ومصطلحات الإعاقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة منها.

وناقشت الجلسة الثالثة، معني الدمج المجتمعي، ومفهوم الإعاقة الخاطئي في المجال الطبي مثل ألفاظ مبتور ومعتوه ومتخلف، بالإضافة إلى مناقشة العادات والتقاليد الخاطئة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، وكذلك كيف يتم إستغلالهم في الدراما والسينما، وكذلك إتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، أما الجلسة الرابعة فخرجت بتوصيات، أبرزها توقيع بروتوكولي تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، نقابة المهن التمثيلية، وتكريم المشاركين في الورش.