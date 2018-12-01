أخبار مصر | هدية من محمد صلاح لـ"المصريين".. تعرف عليها

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التقى والد اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي "ليفربول" الإنجليزي، عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، لتقديم المستندات المطلوبة لرئيس الهيئة لإنشاء مكتب بريد في قرية "نجريج"، بمحافظة الغربية.

وأكد والد اللاعب الدولي، أن ابنه يسعي لخدمة أهل بلده جاهدًا، ما دام في إمكانه المساعدة، مشيرًا إلى تطلعه لرؤية بلده، في أحسن حال، يضاهي كبرى الدول المتقدمة.

ووفقا لما أعلن عنه "الصغير"، تستعد هيئة البريد إلى تقديم مجموعة خدمات جديدة، للمواطنين، على رأسها "مكتب البريد الذكي" والصراف الآلي، التي تحقق الاستفادة القصوى للعملاء، من الخدمات البريدية، كفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل، كما تسمح بصرف الشيكات، بالإضافة إلى إنجاز العديد من المعاملات المالية التي يقدمها البريد دون أدنى تدخل من العنصر البشري.