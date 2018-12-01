أخبار مصر | القومي للإعاقة يكرم المشاركين في ورش تعامل الإعلام مع ذوي الإعاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة يكرم المشاركين في ورش تعامل الإعلام مع ذوي الإعاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كرم المجلس القومي لشئون الإعاقة، برئاسة الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس، عددا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية والخاصة، المشاركين في الورش التي نظمها خلال الثلاثة أيام الماضية تحت عنوان "الإعلام والصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد مرعي على أن الإعلام يلعب دور أساسي في نقل المعلومات وتغيير الصورة الذهنية وتصحيح المفاهيم الخاطئة للجمهور وزيادة الاتجاهات الايحابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية الأخيرة، التي عقدت للخروج بتوصيات من الجلسات السابقة، لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أقيمت في إحدى فنادق العين السخنة.
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