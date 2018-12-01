أخبار مصر | البيطريين: اتفقنا على إعداد ملف كامل عن مشاكل المزارع والمجازر والعيادات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيطريين: اتفقنا على إعداد ملف كامل عن مشاكل المزارع والمجازر والعيادات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي سعد، إن اللجنة اتفقت على إعداد ملف كامل عن مشاكل المزارع والمجازر والعيادات البيطرية والتعيينات والدواء البيطري والأسماك، والصناديق الخاصة والصحة العامة والطبيب البيطرى؛ لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة خلال شهر من اجتماع اللجنة.

على أن يشمل الملف بيانات الثروة الحيوانية، واقتصاديات الطب البيطري, والجانب التشريعي من قانون الصحة البيطرية وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، وقانون حماية الحيوان المقدم للبرلمان, وأن يضم الجانب الفنى، مثل: انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة الأطباء البيطريين، اليوم السبت، لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة فى يوم الجمعة 23 نوفمبر الماضي.