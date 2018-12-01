أخبار مصر | ننشر توصيات لجنة المتابعة بنقابة البيطريين (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر توصيات لجنة المتابعة بنقابة البيطريين (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة الأطباء البيطريين، اليوم السبت، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة في يوم الجمعة 23 نوفمبر الماضي.

وننشر توصيات اللجنة، وهي كالأتي:

أولا: التأكيد على الانعقاد الدائم للجمعية العمومية، حتى حل مشاكل الأطباء البيطريين.

ثانيا: المطالبة بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014 للإشراف البيطري على المزارع، لتعيين عدد كبير من الأطباء البيطريين غير العاملين.

ثالثا: إطلاق حملة إعلامية، لإلقاء الضوء على مشاكل المزارع، وانتشار الأمراض وخطورة متبقيات الأدوية، ومشاكل الطبيب البيطري بشكل عام، انطلاقا من إيمان النقابة بأهمية تفعيل الدور الإعلامي لعرض المشاكل على الرأي العام، لتكوين رأى عام يهتم بمشاكل الأطباء البيطريين والثروة الحيوانية، وعقد مؤتمر صحفي لعرض مشاكل المزارع.

رابعا: مخاطبة النقيب العام للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لطلب بيان التوصيف الوظيفي للطبيب البيطري لدى الجهاز, وبناءً عليه تقوم النقابة بوضع التوصيف الصحيح، وإرساله للتنظيم والإدارة، وإقراره للعمل به.

خامسا: مخاطبة وزير المالية بشأن قانون الحظر رقم 19 لسنة 2012، وضم نماذج من مستندات التعيين الخاصة بأطباء محافظة الشرقية، وأي أوراق أو مستندات تثبت عملهم, بجانب مخاطبة جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لسرعة الرد على موقف المعينين بعد قانون الحظر, وتكليف المستشار القانوني للنقابة برفع دعوى قضائية.

سادسا: إعداد صور ضوئية من العقود المؤقتة للعاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية, لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير المالية، لنقلهم للموازنة العامة, وتكليف مستشارين النقابة برفع دعوى قضائية بعد توفير المستندات، ورد المختصين.

سابعا: تفعيل القرارات الصادرة عن العمومية، والتى أقرت تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد مذكرة بمشاكل الأطباء البيطريين لتسليمها لمجلس النواب، والمطالبة بكيان مستقل للطب البيطرى، بعد إعداد المذكرة الشاملة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزراء كل فى تخصصه.

ثامنا: إعداد مذكرة وتقديمها إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإلغاء شرط موافقة الحي لإصدار ترخيص العيادات البيطرية، ومراكز بيع وتداول الأدوية.

تاسعا: تم الاتفاق على الإنتهاء من إعداد المذكرة خلال 30 يوم، من تاريخه وذلك لسرعة تقديمها، إلى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور خالد العامري، النقيب العام، والدكتور علي سعد الأمين العام المساعد، ولجنة من الجمعية العمومية المشكلة من «الدكتورة نسرين عز الدين, الدكتورة نهاد جمال, الدكتورة شيرين زكي، الدكتور تامر محمد, الدكتور محمد سامي, الدكتور كريم زكى, الدكتور عبد العزيز الجوهري, الدكتور أشرف قاسم, الدكتور هبة عبد المجيد, الدكتور محمد أشرف, الدكتور الحسيني محمد, الدكتور أحمد السعيد, الدكتور محمد علي, الدكتور علاء الدين محمد, الدكتور مروة حسن, الدكتور أشرف ابراهيم, الدكتور شريف صادق, الدكتور علاء شعبان, الدكتورة دينا ممدوح, الدكتورة بسمة جودة, الدكتورة محمود اسماعيل, الدكتور سلامة الحسيني, الدكتور أشرف فوزي».