أخبار مصر | تعديل قانون الأحوال الشخصية.. ندوة بـ"مجلس الشباب المصري" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديل قانون الأحوال الشخصية.. ندوة بـ"مجلس الشباب المصري" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مقترحه حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في ندوة داخل مجلس الشباب المصري بالدقي، والذي أعلن عن تقديمه إلى مجلس النواب؛ لمناقشته داخل اللجان المختصة خلال الأيام الماضية.

وعُقدت الندوة بحضور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب، ومحمد عبدالحليم المدير التنفيذي للمجلس، والدكتور محمد الوقاد منسق عام حملة تمرد الأسرة.

ونوه "فؤاد" خلال كلمته، إلى أن هناك مقترحين بقانونين كاملين للأحوال الشخصية، تقدما بهما مع الدكتورة عبلة الهواري، بينما تقدمت الدكتورة هالة أبو السعد وجمال الشويخ وسمير رشاد، بتعديلات لبعض مواد القانون الحالي، منوهًا بأن الدكتور بهاء أبو شقة أكد أنهم في انتظار رأي الأزهر رغم كونه أعلن سابقا عن طرح القانون للحوار المجتمعي، ولكن هذا لم يحدث.

واستقبل "فؤاد" خلال عرض تعديلات القانون، مقترحات بعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، والتي تمثلت في ضرورة البحث عن حق غير الحاضن للطفل، برؤية ابنه، وتوقيع عقوبة على المخالف، وتغيير مادة سوء السلوك التي تحرم أحد الأبوين من حق طفله.

وكانت هناك تحركات بارزة لبعض أعضاء مجلس النواب ومؤسسة الأزهر الشريف، لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، والذي ينظم حضانة الأبناء ورعايتهم، بعد انفصال الأبوين.