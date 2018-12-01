أخبار مصر | القومي للإعاقة يطالب بتعلم آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة يطالب بتعلم آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت الورشة الثالثة التي نظمها المجلس القومي لشئون الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس، معني الدمج المجتمعي، ومفهوم الإعاقة الخاطئ في المجال الطبي مثل ألفاظ مبتور ومعتوه ومتخلف، بالإضافة إلى مناقشة العادات والتقاليد الخاطئة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، وكذلك كيف يتم استغلالهم في الدراما والسينما، وإتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة .

وطالب الأمين العام للمجلس، بتغيير المصطلحات الخاطئة المستخدمة في الإشارة إلي الأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح مصطلح واحد وهو الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار إلى أن ذوي الإعاقة البدنية نسبتهم (٦.٣%) و البصرية نسبتهم (٤.٧%) و السمعية وتشكل (٣.٦%) و الذهنية وتصل نسبتها إلى (٢.٧%).

وكان المجلس قد نظم ورش عمل بعنوان اﻹعلام والصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة" من الخميس الماضي وتستمر لثلاثة أيام.