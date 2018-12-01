شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز بحملة 100مليون صحة بالأقصر: حضرت 4رؤساء محدش اهتم بينا زي السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المواطن حجاج عبد الله 75 سنة خلال فحصه بمستشفى الأقصر العام، ضمن مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاطمئنان على صحة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، الشكر والتحية للرئيس السيسي الذى أطلق تلك المبادرة بفحص الأهالى بالمجان.

وقال الحاج حجاج عبد الله لـ"الخليج 365": "أنا عمرى 75 سنة، وحضرت 4 رؤساء للجمهورية ومشوفتش رئيس من رؤساء مصر عمل معانا العمايل دى، ربنا يبارك فيه ويطرح فيه البركة، أنا عندى سكر وعندى ضغط، والحمد لله 100 مليون صحة، و100 مليون سلام ليك ياريس".

وأوضح ابن مدينة الأقصر خلال فحصه بمستشفى الأقصر العام، أنه حضر للمشاركة فى المبادرة للتحليل بفيروس سى والنحافة لأنه نحيف قليلاً، موجهاً الشكر للفريق الطبى بالمستشفى على خدماتهم للمواطنين فى أول أيام المبادرة: "الدكاترة دول أخوات لينا ربنا يديهم الصحة ويطرح فيهم البركة، من عاملين وموظفين وكل حاجه".

من جانبه قال الدكتور محمد بدوى مسئول التفتيش على فرق الفحص فى إدارة بندر الأقصر خلال فعاليات المبادرة، أن هذا المواطن معروف للجميع ومن أقرب المرضى لقلوب الأطباء لكونه ما أن يدخل المستشفى للكشف وتلقى العلاج يرسم الضحكات والبسمات على وجوه جميع الأطباء والممرضين والمرضى بالمستشفي.

وكانت المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" انطلقت صباح اليوم فى مرحلتها الثانية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والمقرر لها أن تبدأ من صباح غدًا وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.