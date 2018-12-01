شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يكشف عن الهدف من تطبيق «الدولار الجمركي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، أن الغرض من قرار رفع الدولار الجمركي هو حماية الصناعة المصرية.

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن السلع التي تم فرض عليها قرار الدولار الجمركي ترفيهية ولا تمس محدودي الدخل على الإطلاق.

وأوضح «نجم»، أن تطبيق قرار الدولار الجمركي سيجعل هناك منافسة حقيقية وعادلة بين السلعة المحلية والمستورده من الخارج، مؤكدًا أن هذا القرار ستعود فائدته على محدودي الدخل من خلال إنشاء مستشفيات وإقامة عدد من المشاريع القومية.

وذكر «نجم»، أن الدولة تفرض حوكمتها على التهريب الجمركي، حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية بأحدث الأجهزة من أجل ضبط البضائع التي يتم تهريبها للخارج، منوهًا بأن الدولة حققت 45 مليون جنيه كحصيلة جمركية خلال 5 أشهر فقط.