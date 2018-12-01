شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب»: ٣.٥ مليون عامل في المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن المشروعات القومية نجحت في خلق فرص عمل ضخمة وصلت إلى ٣.٥ مليون عامل مصري. وأضاف أن السوق الخارجي لم يعد كما كان في السابق، حيث وصل عدد العمالة العائدة من ليبيا إلى 1.5 مليون عامل، والخليج العربي مثلهم تقريبا، وتم توجيهم في المشروعات القومية. جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، الذي يعقد حالياً بعنوان «الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق».

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر «الأهرام الاقتصادي»، أن العمالة العائدة من الخارج كانت تمثل خطرا على الأمن القومي للدولة في ظل تضاعف نسبة البطالة، والذي بدأ في التراجع كثيرا في ظل زيادة معدلات التشغيل في مشروعات المدن الجديدة، سواء مشروعات البنية التحتية أو الإسكان أو الخدمات.

وأشار إلى أن الدولة تركز بقوة على الاستثمار بالبنية التحتية، مما حقق عدة أهداف إيجابية يأتي في أبرزها خلق فرص عمل ضخمة وغير مسبوقة أمام أمام شركات المقاولات.

وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يجرى تنفيذه حاليا ويشهد تواجد قوى لعدد ضخم من شركات الإنشاءات المحلية، فضلا عن عدد كبير من شركات الاستثمار العقاري التي ترى في العاصمة الإدارية مستقبل الاستثمار وتوجه الدولة.