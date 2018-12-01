شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة تجار السيارات يكشف عن الفئات المتضررة من قرار الدولار الجمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار الذي اتخذته وزارة المالية بشأن رفع الدولار الجمركي إلى 16 جنيه، يحمي الصناعات المصرية، حيث أن لدينا 18 مصنع للسيارات.

وأضاف «أبوالمجد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أنه كان قد طالب مرارًا وتكرارًا بضرورة إصدار هذا القرار من أجل حماية مصانع السيارات الموجودة بمصر.

وأكد «أبوالمجد»، أن السيارت الصينية والكورية واليابانية ذات السعة 2000cc، هي الفئات الأكثر ضررًا من هذا القرار، لآنها ستتم محاسبتها مرتين.