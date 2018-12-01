شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن موعد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر وحلايب وشلاتين، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى 14 درجة مئوية على القاهرة، لافتًا إلى أن درجة الحرارة ستصل لـ18 درجة مئوية.