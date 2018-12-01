شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص ممر فى الجوازات بمطار القاهرة لمواطنى دول الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت السلطات بمطار القاهرة لافتات خاصة بمواطنى دول الاتحاد الأفريقى بالمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص ممر خاص بالجوازات لمواطنى دول الاتحاد الأفريقى بالمطار فى إطار المعاملة التفضيلية للأشقاء الأفارقة.

ويأتى هذا الإجراء لتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بمواطنى الدول الأفريقية، تعبيراً عن قيم التضامن الأفريقى، والحرص المصرى على تعزيز عملية الاندماج مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المستويات.

جدير بالذكر، أنه كان قد تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها سلطات الطيران المدنى، حيث حرصت السلطات المصرية على تقديم تلك التسهيلات إيذانا ببدء سلسلة من الاجتماعات الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر 2018، فضلا عن بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى فبراير 2019.