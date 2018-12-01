شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخليج 365 يجرى معايشة للكشف عن فيروس سى ضمن حملة 100مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” معايشة فعلية داخل معهد ناصر، لعمل التحاليل والكشوف الطبية لفحص فيروس سى والأمراض غير المعدية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة لتوضيح الخطوات التى يمر بها المواطن للاطمئنان على صحته.

البداية جاء بحضورنا مقر نقطة المسح الخاصة بالكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية ضمن مبادرة 100 مليون صحة فى معهد ناصر، حيث تم منحنا كارت تردد وتم تسجيل البيانات من واقع بطاقة الرقم القومى.

بعد تسجيل البيانات المتمثلة فى الاسم ورقم التليفون والعنوان يقوم موظف برفع البيانات على السيستم العام للحملة، وبذلك منحنا نظام التسجيل رقما للتردد على لجان سحب العينات وتحليلها للكشف عن الإصابة بالمرض من عدمه.

الخطوة الثالثة، تتمثل فى الجلوس أمام إحدى الفاحصات بنقطة المسح الصحى لسحب عينة دم للكشف عن فيروس سى والسكر وبعدها يتم طمأنه المفحوص بالإصابة بفيروس سى أو السكر، فإذا كان مصابا يتم تعريفه بالمشكلة وبيان آليات التعامل والكشف والحصول على العلاج.

بينما الخطوة الرابعة، تتمثل فى قيام الطبيب المرافق للفريق الصحى بقياس الضغط والطول والوزن، ثم تأتى الخطوة الخامسة بالقيام بتسجيل البيانات على السيستم للكشف عن مستشفى الإحالة التى سيتم تحويل المريض إليها لتلقى العلاج حال إثبات إصابته بأحد الأمراض.