مصر | إخلاء سبيل ضابط وحبس ٣ بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، إخلاء سبيل ضابط شرطة بمباحث الأموال العامة، بضمان محل وظيفته ومحل إقامته وحبس ٣ متهمين آخرين بينهم مسجلان، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في إطلاق النيران على سائق بسبب خلاف حول ركن السيارة.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهمين 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.