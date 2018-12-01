شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يجرى تحليل «فيروس سي» خلال تفقده حملة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، السبت، بدء حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس «سي» بالمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على المرض .

وقام المحافظ- خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمستشفيات الحميات، والهلال للتأمين الصحى، ومركز صحة الأسرة بقرية «روافع القصير»- بإجراء الفحص الطبي الخاص به بمستشفى الحميات بمدينة سوهاج، وتابع نتيجة التحليل الخاصة به من خلال الفريق الطبى الذ يباشر أعمال الحملة بالمستشفى .

وقال المحافظ إن الحملة تستهدف إجراء الفحص الطبى لعدد 2 مليون و800 ألف شخص بالمحافظة، حيث تعد محافظة سوهاج ثاني أكبر محافظة في عدد المستهدفين في المرحلة الثانية للحملة بعد محافظة القاهرة.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المديرية جهزت 900 فريقا طبيا للمشاركة في الحملة، والعمل داخل 222 مقر بالوحدات الصحية، ومراكز الشباب في 16 مركز وقسم بمختلف أنحاء المحافظة، لافتا إلى أن الفريق الطبى يتكون من طبيب، وممرضة، ومدخل بيانات، وتعمل الفرق الطبية على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، والثانية من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك بإشراف من الإدارات الصحية بالمراكز، ومديرية الصحة بالمحافظة.

وأوضح جميعة، أن الحملة تتضمن إجراء تحليل فيروس «سي» للمستفيدين من خدمات الحملة، وفحص للأمراض التي لا تنتقل بالعدوي مثل السكر، وضغط الدم، والسمنة، والتي تعتبر من أكثر الأمراض شيوعا وسببا للوفاة في الوقت الحالى، مؤكدًا أن الحملة مستمرة حتى 28 فبراير المقبل، وسيتم خلال تلك الفترة تغطية المستهدف من الحملة، والذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويصل عددهم إلى 2 مليون و800 ألف شخص، منوها إلى أنه إلى جانب الفرق الطبية الثابتة بالوحدات الصحية ومراكز الشباب هناك 10 عيادات طبية متنقلة، تستهدف أماكن التجمعات مثل المصانع والجامعة، وسيتم إجراء التحليل لفيروس «سى»، وتحليل للسكر، وإدخال البيانات بشكل فوري على الكمبيوتر، والحصول على نتيجة التحليل بعد 20 دقيقة، ومن يثبت من التحاليل أنه إيجابي لفيروس «سي» سيتم عمل كارت له يتضمن بياناته، ومكان تلقي العلاج، وميعاده بالمجان.