شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يجري تحليل فيروس «سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، تحليل الكشف عن فيروس سي ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي» في مصر بحلول عام 2020، وذلك بمستشفى الغردقة العام.

وأكد عبدالله على أن حملة «100 مليون صحة» تهدف إلى القضاء على فيروس «سي» سواء الفيرس النشط أو الخامل، وإعطاء العلاج المناسب لكل حالة مجانًا، مضيفاً بأن هناك أكثر من 12 مقر لإجراء التحاليل لكل أهالي ومواطني الغردقة، هذا بالإضافة إلى مقران بمدينة رأس غارب وأربعة بمدينة سفاجا وثلاثة مقرات بمدينة القصير واخر بمدينة مرسي علم بالإضافة إلى مقر بمدينة الشلاتين ومقر بمدينة حلايب، هذا بالإضافة إلى المقرات المتنقلة داخل المدن\.

كما أكد على ضرورة مشاركة وتعاون كافة الجهات في المبادرة، لتسهيل اجراءات الكشف والتحاليل للأهالي، طالبا من جميع مواطني المحافظة بمختلف مدنها على ضرورة التوجه إلى مقرات الكشف والتحاليل للأطمئنان على صحتهم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه سيتم توجيه المصابين لمراكز علاج الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج بالمجان، وذلك عقب ظهور نتيجة التحاليل، مضيفاً بأن الحملة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الكشف المبكر عن الأمراض والحد من انتشارها، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.

وأجري المحافظ الفحص الطبي لتشجيع المواطنين على التوافد على مقار المسح بمختلف المدن.

وأكد المحافظ على توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاج لجميع المترددين مجانا.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن 90 فرقة طبية تشارك في إجراء المسح الشامل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي، بمختلف مدن المحافظة وأن كل فرقة تتكون من طبيب وممرض ومدخل بيانات وان العدد المستهدف ٢٨١ الف نسمة

وأوضح مرعي أن الفرق الطبية بينها 66 فرقة في الفترة الصباحية، و24 في الفترة المسائية، موزعة على 24 تمركزًا بالوحدات الصحية والمستشفيات والسيارات المتنقلة بمختلف مدن المحافظة، من خلال فريق إشراف في كل إدارة صحية بمدن المحافظة وتم التنسبق مع مختلف الجهات الحكومية ومسؤولي الفنادق والقري اليياحية وشركات البترول والتعدين.

وناشد «مرعي»، كل مواطن من عمر 18 سنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى للتحليل ومعه بطاقة الرقم القومي، حيث يتم التحليل بالرقم القومي بالوحدات الصحية والمستشفيات يوميًا في الفترة من 1/12 حتى 28/2 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، يتم التحليل لفيروس C والعلاج وقياس ضغط الدم والسكر مجانًا.

وتابع مرعي أن جميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة،، تم تدريبها بواسطة وزارة الصحة، التي وفرت كافة متطلبات الحملة من دعاية وأجهزة طبية وفرق مجهولة وسيارات وا أن الحملة سوف تقوم بمسح شامل في كافة أرجاء المحافظة بما فيها دور العبادة ومراكز الشباب والفنادق السياحة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى فرق متحركة للتجمعات النائية.