شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «لو ربنا مش بيحبك هيسيبك على عماك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله إذا أحب عبدا ينير له طريق العبادة، أو يفقهه في الدين، أو يجعله يفهم حكما من الأحكام.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «كل الناس الأعداء قبل الاحباب يعرفون أن النبى محمد لا يتعبد للاصنام وكان يتعبد في غار حراء فماذا كان يفعل قبل نزول الرسالة عليه، وسيدنا جبريل لما نزل عليه كانت إرادة الله أن يعلمه كيف يعلم الناس طريق العبادة، لازم تتعلم انت بتعمل العبادة ليه، ولو ربنا مش بيحبك هيسيبك على عماك».