شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أعنف 5فيديوهات لمواجهات السترات الصفراء بين الشرطة ومحتجين بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع باريس، مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية، ومحتجى السترات الصفراء، الغاضبين من رفع أسعار الوقود والسياسيات الاقتصادية الجديدة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وتصاعدت حدة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين اليوم ، حيث اضرموا النيران فى المركبات، وصعدوا أعلى قوس قزح، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتم توقيف 160 شخصا حتى الآن ، ارتفع عدد الإصابات بين الأمن والمحتجين إلى 65 شخصًا.
وانتشر بين رواد موقع تويتر، عبر هاشتاج " #1erDecembre " الذى تصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر فى فرنسا بأكثر من 95 ألف تغريدة، ونشروا العديد من الفيديوهات للمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
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