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فيديو وصور.. قوات الانتشار السريع بمرور الجيزة تبدأ أولى جولاتها من المهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استحدثت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قسم مرور الانتشار السريع بالإدارة، حيث تم انتقاء مجموعة من الضباط والأفراد المميزين للعمل فى هذا القسم الذى يضطلع بتحقيق السيولة المرورية، والإنضباط المرورى على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين والتعامل الفورى مع ما قد يحدث من كثافات مرورية خلال أوقات الذروة.

 

كما تم تزويد عدد كبير من الدراجات البخارية داخل القسم لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل، وانتقال الخدمات الى اﻷماكن اﻷكثر زحاما لفك اى كثافات و كذلك اﻷمر للتدخل الفورى فى كل ما يتعلق بحفظ الأمن العام و تحقيق سلامة المواطنين.

 

وتفقدت قوات الانتشار السريع، فى أولى جولاتهم شوارع محى الدين أبو العز و التحرير و شارع الثورة و البطل أحمد عبد العزيز و شارع جامعة الدول العربية و مناطق الدقى والمهندسين لمتابعة حركة السيارات بالكامل.

 

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انتشار قوات التدخل السريع

 

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قوات التدخل السريع تنتشر فى شوارع المهندسين

 

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الدراجات البخارية من قوات الانتشار السريع فى أول ظهور لها

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. قوات الانتشار السريع بمرور الجيزة تبدأ أولى جولاتها من المهندسين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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