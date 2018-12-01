شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح وحدة إسعاف جرزا بالجيزة لخدمة 5 قرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد أباظة رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرى، والدكتور عمرو اسليمان مدير إسعاف الجيزة، وحدة إسعاف جرزا بمركز ومدينة العياط، لخدمة أهالى قرية جرزا و4 قرى مجاورة، التى كانت محرومة.

وأكد الدكتور خالد أباظة، أن الوحدة ستخدم طريق المريوطية وطريق وصلة جرزا وآلاف العمال من المصانع بجرزا، مشيرا إلى أن السيارة مجهزة بالكامل وتعتبر غرفة عمليات متنقلة.

وأعرب أهالى جرزا عن سعادتهم بتخصيص وحدة الإسعاف التى انتظروها كثيرا، مشيرين إلى أن الوحدة تم إنشاؤها بالتعاون مع جمعية أبناء جرزا للأعمال الخيرية، وعدد كبير من أهالى جرزا، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس مدينة العياط، وأحمد على زايد رئيس الوحدة المحلية بالقطورى.