شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الخليج 365 فى العدد المطبوع غدا عددا من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها تفاصيل خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية، تحت عنوان " إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2019.. مدير صندوق تطوير العشوائيات: 351 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات وطورنا 80 % منها.. و 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكانها". اقرأ فى العدد أيضا.. - لأول مرة.. مجلس تحرير «الخليج 365 » داخل مطبخ «التعليم » فى لقاء الساعات الثلاث مع قيادات الوزارة.. ثورة التعليم لتغيير مستقبل مصر.. طارق شوقى: مهمتنا الانتقال بالطالب من ثقافة الدرجات للمهارات.. ووضعنا 11 ألف شاشة عرض داخل الفصول.. بعض المدرسين يثيرون الرعب من النظام الجديد ويروجون للأكاذيب خوفاً على أموال الدروس الخصوصية.. ربطنا 2500 مدرسة ببنك المعرفة و «التابلت » مجرد أداة وليس الأساس.. والامتحانات والتصحيح إلكترونيا.. امتحانات الثانوية العامة تكلفنا سنوياً ملياراً و 700 مليون جنيه وستنخفض بعد 7 سنوات إلى 200 مليون جنيه". - لأول مرة.. مجلس تحرير «الخليج 365 » داخل مطبخ «التعليم » فى لقاء الساعات الثلاث مع قيادات الوزارة.. ثورة التعليم لتغيير مستقبل مصر.. طارق شوقى: مهمتنا الانتقال بالطالب من ثقافة الدرجات للمهارات.. ووضعنا 11 ألف شاشة عرض داخل الفصول.. بعض المدرسين يثيرون الرعب من النظام الجديد ويروجون للأكاذيب خوفاً على أموال الدروس الخصوصية.. ربطنا 2500 مدرسة ببنك المعرفة و «التابلت » مجرد أداة وليس الأساس.. والامتحانات والتصحيح إلكترونيا.. امتحانات الثانوية العامة تكلفنا سنوياً ملياراً و 700 مليون جنيه وستنخفض بعد 7 سنوات إلى 200 مليون جنيه". - قصة «جوزيف وعصام » مع إنشاء أول مصنع للوحات الكهربائية بأسيوط - وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى يدخل العمل العام المقبل.. هالة السعيد: الصندوقان الروسى والعمانى طلبا التعاون مع الصندوق المصرى.. ونعمل على استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة - وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى يدخل العمل العام المقبل.. هالة السعيد: الصندوقان الروسى والعمانى طلبا التعاون مع الصندوق المصرى.. ونعمل على استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة



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