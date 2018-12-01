شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": فرق طبية للمرور على نقاط مسح فيروس سى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اليوم فريق من قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس القطاع يرافقها عدد من أعضاء اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بالمرور على نقاط مسح فيروس سى والأمراض غير المعدية ضمن مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة كفرالشيخ، للتأكد من سير العمل بطريقة منظمة تسمح بتحقيق المستهدف بالمحافظة .

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد: تخلل الزيارة لقاءات مع المواطنين للتأكد من وصول الخدمة بطريقة تنول رضاهم، حيث قام الفريق الطبى بزيارة مركز طب الأسرة بالزعفران ووحدة تحاليل وعلاج الفيروسات الكبدية بإدارة الحامول.

وتابعت سعاد عبد المجيد : تفقدنا مستشفى المسنين التى تشارك فى الحملة كنموذج لتكاتف المجتمع المدني ووزارة الصحة والسكان للوصول لجميع المواطنين.

يشار إلى أن إجمالى المستهدف بالمسح بمحافظة كفرالشيخ فوق 18 سنة 2 مليون و141 ألف مواطن بإجمالي 214 منشأة و606 فريق 381 صباحي و225 مسائي.