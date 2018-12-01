شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نهال عنبر: "انزلوا حللوا فيروس سى وخدوا بالكم من النظافة الشخصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نهال عنبر، أنها تدعم مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيرس سى والأمراض غير المعدية، مؤكدة أن الدولة وفرت الأدوية اللازمة للعلاج بالمجان. ووجهت الفنانة نهال عنبر رسالة لجموع المواطنين قائلة: "انزلوا حللوا وخدوا بالكم من النظافة الشخصية وخاصة السيدات وهما بيعملوا فى الكوافير والبادى كير والمانيكير". وأضافت :"لازم نعمل التحليل لأن فى ناس كتير ممكن تكون مصابة ومتعرفش فياريت كلنا نحلل" .

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