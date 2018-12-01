شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الجامعات التطبيقية فى ألمانيا: اخترنا مصر لإنشاء أول جامعة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اندرياس زابى، رئيس الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون فى برلين، ورئيس تحالف الجامعات التطبيقية فى ألمانيا، إن علاقة التعاون بين مصر وألمانيا ممتدة عبر سنوات طويلة، وأنه سعيد بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستوفر اشغال للخريجين وتعاون بين الجانب الأكاديمى والصناعى، مشيرا إلى وجود قاعدة عريضة من المؤسسين الذين سيقدمون خبراتهم لمصر.

وأضاف زابى، بكلمته خلال اللقاء التحضيرى مع بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية فى القاهرة، استعدادا لإنشاء الجامعة التطبيقية فى مصر، أن التحالف يرغب فى نقل الخبرات لسوق العمل المصرى، مشيدا بحماسة الدكتور اشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية فى مصر، وقائلًا: "نثق فى منصور انه سيضع هذه الجامعة فى مصاف الجامعات فى العالم"، موضحا انه يتطلع لوضع حجر أساس الجامعة فى مصر قريبا.

فى السياق ذاته، ذكر الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية فى مصر، أن هناك مقالة تم نشرها يوم 23 نوفمبر الجارى، فى مجلة أخبار الجامعات على مستوى العالم يتحدث عن التعليم العالى فى افريقيا وتم ذكر الجامعة الألمانية فيها باعتبارها أول جامعة ثنائية القومية خارج حدود ألمانيا، كما تحدثوا عن مشروع الجامعات التطبيقية الجديدة باعتبارها عمود أساسى للتوسع فى التعليم العالى العابر للحدود، لافتا أن هذا المقال يدل على أهمية موقع مصر بالنسبة لألمانيا.

وأضاف منصور، أن العمل على إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، يسير بالتوازى بين مصر وألمانيا، لافتتاحها فى عام 2020، لافتا أن ممثل التحالف زار العاصمة الإدارية، ووفى الجانب المصرى بوعده بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء الجامعة.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية فى مصر، على أن تعاون 10 جامعات لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تعد شهادة لمصر والدبلوماسية المصرية وشهادة للعلاقات المصرية الألمانية.

وأعلن منصور، عن أنه هناك وفد أفريقى زار الجامعة الأسبوع الماضى وأنه سيتوجه قريبا إلى جنوب أفريقيا، حيث أن الجامعة الألمانية ستكون مركز لأفريقيا والجامعة الألمانية بالقاهرة ستدعم الأساتذة الأفارقة.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.

ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه فى الجامعات الألمانية المشاركة فى تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك فى عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء.