شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مصر تفوز بمقعد فى مجلس المحافظين للمجلس العالمى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه وذلك فى إطار الدور الذى تلعبه مصر فى المحافل الدولية فى مجال إدارة الموارد المائية على كافة المستويات ونتيجة لمخرجات اسبوع القاهرة الاول للمياه بتفعيل دور المجتمع الدولى فى مجابهة التحديات المائية التى تواجه العديد من بلدان العالم من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

و تم تمثيل مصر فى المشاركة بهذه الدورة من وزارة الموارد المائية والري بوفد من المركز القومي لبحوث المياه برئاسة الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز وكل من الدكتور هشام مصطفي نائب رئيس المركز و الدكتور طارق السمان مدير معهد صيانة القنوات المائية و الدكتور عمرو فضل مدير معهد بحوث المياه الجوفية والذى شارك في انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه يوم الجمعة في اطار الجمعية العمومية الثامنة للمجلس وذلك للتصويت لاختيار مجلس المحافظين الجدد لمدة ٣ سنوات في الفترة من 2019 حتي 2021 والمركز ممثلا فى رئيس المركز الذى كان من ضمن المرشحين لعضوية مجلس المحافظين فى المجمع الثاني والخاص بالجهات الحكومية.

و جاءت نتيجة التصويت بفوز المركز القومى لبحوث المياه ممثلا عن وزارة الموارد المائية والرى بمقعد لمصر فى المجمع الثاني لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه مما يعد تتويجا للدور المصرى والوزارة بالفوز بمقعد فى أحد المحافل الدولية فى علوم المياه وهو المجلس العالمي للمياه.

الجدير بالذكر أن المركز ترشح في المجمع الثاني لمجلس المحافظين (هيئات الحكومة والمنظمات التي تدعمها الحكومة) خلال الجمعية العامة الثامنة لمجلس المياه العالمي وكما هو مطلوب بموجب اللائحة الداخلية رقم 3-2-1أ عقد المجلس العالمي للمياه الجمعية العامة الثامنة في 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2018 لانتخاب أعضاء مجلس المحافظين الجدد للفترة 2019-2021 وحسب ما يقتضيه النظام الداخلي بموجب اللائحة الداخلية رقم 5-2 كان حساب مقاعد مجلس المحافظين يتم بعد توزيع الأعضاء بين مجمعات المجلس العالمي للمياه في الفترة الثلاثية 2019-2021 وتقدمت إثني عشرة منظمة وهيئة دولية للانتخابات علي 7 مقاعد في مجلس المحافظين في المجمع الثاني وكانت النتيجة فوز المركز القومي لبحوث المياه من مصر متقدما علي هيئات دولية من تركيا والهند والمكسيك واليابان وهنجاريا.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى على استمرار مشاركة مصر من خلال وزارة الموارد المائية والرى بالمحافل الدولية فى مجال ادارة الموارد المائية وتقديم وتبادل الخبرات الفنية والبحثية المصرية بما يدعم منظومة الادارة المتكاملة للمياه وتحقيق اهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.