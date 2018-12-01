شكرا لقرائتكم خبر عن 65جريحا فى مواجهات السترات الصفراء بباريس ومحتجون يضرمون النيران بالسيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرم متظاهرون النيران بعدد من المركبات فى شوارع باريس، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجى "السترات الصفراء" الغاضبين من رفع أسعار الوقود في باريس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
وصعد المحتجون إلى أعلى قوس النصر رغم تدابير الشرطة، وارتفع عدد الإصابات بين الأمن والمحتجين إلى 65 شخصًا، فيما اعتقلت الشرطة 160 شخصًا.
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