شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل شحنة نظائر مشعة لاستخدامها فى أغراض طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولى إجراءات مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا لاستخدامها لعلاج الأورام السرطانية. ووصلت الشحنة على متن الطائرة التركية القادمة من اسطنبول بوزن بلغ نحو 110 كيلو جرام داخل 94 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.

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