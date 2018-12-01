مصر | اعترافات صادمة لخاطفي طفل واحتجازه ببدر.. و"هاتف" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات صادمة لخاطفي طفل واحتجازه ببدر.. و"هاتف" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الشروق وبدر، التحقيق مع 4 متهمين لاختطافهم طفلًا، 15 سنة، واحتجازه والتعدي عليه بالضرب بمدينة بدر.

وقال المتهم الرئيسي "م.و"، إن المجني عليه "أ.م" تمكن من سرقة هاتفه ورفض إرجاعه وابتزه بالرسائل والمحادثات الموجودة بالهاتف، لذلك استعان المتهم الرئيسي بباقي المتهمين وأمسكوا بالمجني عليه واحتجازه لأخذ الهاتف منه.

وكانت بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من القبض على 4 متهمين وهم "م.و "، ع.ك "، "ف ن "، و"أ.م" لاحتجازهم طفل والتعدي عليه بالضرب بمدينة بدر وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.