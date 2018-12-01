مصر | تجديد حبس وائل عباس لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس وائل عباس لاتهامه بالتحريض ضد الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت تجديد حبس المدون وائل عباس 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار. ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



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