مصر | ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة قها (بالقليوبية) قيام "عبدالكريم. ح. إ" مقيم بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بمنزل "غير مأهول بالسكان" ميراث عن والده كائن بذات الدائرة، والاستعانة بآخرين من ذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وضبط 4 أشخاص، وتبين عدم تواجد مالك المنزل، وعُثر داخل المنزل على حفرة دائرية بعرض 1،5 متر تقريبًا بعمق 10 أمتار بصالة المنزل، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا قيام مالك المنزل بالاستعانة بهم لمساعدته في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.