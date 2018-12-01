مصر | القبض على شخص استولى على 60 ألف جنيه من راغبي السفر إلى الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخص استولى على 60 ألف جنيه من راغبي السفر إلى الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "مؤمن.م.م" وآخرين مقيمون بدائرة مركز شرطة جهينة بسـوهـاج بقيام "رجب.ج.م" مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "تبديد"، بالحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بالحصول على مبلغ ستين ألف جنيه، وحرر لهم عقود اتفاق دالة على ذلك، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.