مصر | ضبط 3 أشخاص تقدموا بتأشيرات مزورة لإحدى السفارات العربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص تقدموا بتأشيرات مزورة لإحدى السفارات العربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتقدم بتأشيرات دخول "مزورة" لسفارة إحدى الدول العربية للحصول على فرصة عمل خارج البلاد. وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من مسئولي سفارة إحدى الدول العربية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم (3) مواطنين مصريين بتأشيرات دخول بأسمائهم لتوثيقها يشتبه في كونهم "مزورين". وبالانتقال والفحص تم ضبطهم، وتبين أنهم 3 أشخاص حيث تبين تقدمهم لمسئولي السفارة بتأشيرات بأسمائهم لتوثيقها تفيد حصولهم على عقود عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافًا للحقيقة"، وبمناقشتهم ومواجهتهم بما أسفر عنه الفحص اعترفوا بحصولهم على التأشيرات المضبوطة عن طريق طبعهم من صور مماثلة لها من على شبكة الإنترنت، وتقدموا بها للسفارة لتوثيقهم بغرض الحصول على تأشيرة سفر للبحث عن فرص عمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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