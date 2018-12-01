أخبار مصر | مصر تخصص ممر خاص بالجوازات للأشقاء الأفارقة بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تخصص ممر خاص بالجوازات للأشقاء الأفارقة بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات المصرية بوضع لافتات خاصة بمواطني دول الاتحاد الأفريقي بمطار القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتخصيص ممر خاص بالجوازات لمواطني دول الاتحاد الأفريقي بالمطار في إطار المعاملة التفضيلية للأشقاء الأفارقة.

ويأتي هذا الإجراء لتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بمواطني الدول الأفريقية، تعبيراً عن قيم التضامن الأفريقي، والحرص المصري على تعزيز عملية الاندماج مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المستويات.

جدير بالذكر، أنه كان قد تم تشكيل لجنة؛ لمتابعة تنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها سلطات الطيران المدني، حيث حرصت السلطات المصرية على تقديم تلك التسهيلات إيذانا ببدء سلسلة من الاجتماعات الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر 2018، فضلا عن بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في فبراير 2019.