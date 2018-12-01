أخبار مصر | أول وقفة احتجاجية لرفض تصدير الكلاب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول وقفة احتجاجية لرفض تصدير الكلاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم عدد من أعضاء جمعية حقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان، وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالدقي، اعتراضا على تصدير الكلاب.

وقام المحتجون برفع لافتات دون عليها أسباب رفض تصدير الكلاب لدول شرق آسيا، واصفة التصدير "بالجريمة".

وكان الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أعلن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تصدير 4 آلاف كلب، بناء على طلب من أحد المصدرين، فيما نفت وزارة الزراعة في بيان العمل علي تصدير الكلاب.