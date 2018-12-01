أخبار مصر | سامح عاشور: 584 مليون جنيه احتياطي "المحامين" النقدي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: 584 مليون جنيه احتياطي "المحامين" النقدي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن مجلس النقابة بدأ في مسيرة إعادة بناء النقابة اقتصاديا، من خلال توظيف أموال المحامين في المكان الصحيح، وكذلك تحصيل رسوم أتعاب المحاماة، والتصديق على العقود، وكذلك تنقية الجداول ووقف صرف أموال المحامين على غير المشتغلين.

وأوضح "عاشور"، خلال افتتاحه لمعهد المحاماة بالمنوفية، اليوم السبت، أن تلك الإجراءات ستعود بالنفع على المحامين، مشيرا إلى أنه "منذ يناير القادم سيكون الحد الأقصى للمعاش ٢٠٠٠ جنيه، فأصبح ٥٠ جنيها عن كل عام اشتغال بعدما كان ١٧ جنيها، إضافة لزيادة دورية ٥ ٪، ليكون أعلى معاش نقابي في مصر، بل في الدولة".

وأضاف: "منذ إقرار معاش الدفعة الواحدة للمحامين في حالة الوفاة أو العجز الكلي، صرف ٦٠ مليون جنيه، وكذلك رفعت النقابة المعاشات القديمة، ووفرت وثيقة أمان ودعمتها النقابة بخمسمائة جنيه للعضو".

وأعلن نقيب المحامين، عن أن الاجتماع المقبل لمجلس النقابة سيقر زيادة في مشروع العلاج، من ضمنها رفع مساهمة النقابة في عمليات زراعة الكبد من ٥٠ ألف إلى ١٠٠ ألف، والقلب المفتوح من ٣٥ ألف إلى ٥٠ ألف، والأمراض السرطانية من 35 ألف إلى 50 ألف، كاشفا عن أن احتياطي النقابة النقدي وصل إلى ٥٨٤ مليون جنيه.

