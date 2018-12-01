أخبار مصر | غدا.. افتتاح نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري "EBSM"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. افتتاح نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري "EBSM" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينطلق غدا الأحد نموذج محاكاة النظام المصرفي المصرى (EBSM)، الذى يعمل بالتعاون ما بين المعهد المصرفى المصرى وبنك مصر والذي يرعاه هذا العام البنك المصري لتنمية الصادرات، ورعاية إعلامية من "الخليج 365".
ويعد هذا الافتتاح السادس بالنسبة للنموذج في جامعة القاهرة والثاني في جامعة عين شمس، بفندق الكونراد بقاعة النيل.
وذلك بحضور مسئولين من المعهد المصرفى المصرى وبنك مصر والبنك المصرى لتنيمة الصادرات وأخرين من القطاع المالي والمصرفي.
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