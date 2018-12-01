شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ناصر يشارك في مبادرة «100 مليون صحة» بـ24 نقطة صباحية ومسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، يومًا تثقيفيًا، السبت، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، تحت عنوان «١٠٠ مليون صحة»، في ١١ محافظة لمدة ٣ أشهر.

وبحسب بيان، بدأ اليوم التثقيفي، بإجراء تحاليل للمواطنين مع 4 محاضرات توعية، عن السكر والضغط والسمنة وفيروس سي، وقال الدكتور هاني راشد، مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، إن المعهد يستقبل المواطنين من خلال 17 نقطة مسح صباحية و7 نقاط مسائية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، كما تم توفير 6 نقاط للمسح في العيادات الخارجية بالمعهد بينما يتوفر وحدة لفحص السيدات في مركز صحة المرأة وكذلك في بنك الدم.

وأضاف مدير معهد ناصر، أن جميع نقاط مسح فيرس سي تعمل على مدار الأسبوع حتى أيام الإجازات، متابعًا: «الجمعة ستعمل السيارات المتنقلة الموجودة بالمعهد»، مشيرًا إلى أن جميع الكشوف والتحاليل مجانية، كما يوجد عيادات للإحالة لاستكمال إجراءات الفحص للمواطنين بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج.

وأوضح أن المعهد نظم أيضًا يوما تثقيفيا، بأهمية المشاركة، والكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، فضلا لعقد محاضرات تعريفية، يحاضرها استشاريين في أمراض السكر والضغط والقلب والسمنة.

وشدد راشد، على ضرورة المشاركة، خاصة أن جميع الفحوصات مجانا، معلنا استعداد المعهد لمسح المواطنين، إلى جانب عمله كمستشفى إحالة للحالات الإيجابية لفيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أنه سيتم منح ١٠ مرضى من المشاركين بأجهزة السكر، بالإضافة إلى عمل مسح شامل، في مركز صحة المرأة ل ١٠ مرضى أيضًا.

وأضاف الدكتور محمد عزمي، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم، لذا لابد من المشاركة فيها بكل قوة، حتى نحقق المستهدف، وهو إجراء المسح ل ٥٠ مليون مواطن خلال الـ٣ مراحل، بهدف القضاء تمامًا على فيروس سي.

وناشد عزمي، المواطنين بضرورة المشاركة في الحملة، خاصة أنها تعالج أمراض ذات خطوة على المجتمع، وأن جميع الفحوصات والأدوية تقدمها الدولة من خلال المبادرة مجانا.

جاء ذلك تحت رعاية هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور محمد الشناوي نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والفنانة رجاء الجداوي، والممثلة نهال عنبر

يذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار ١٠٠ مليون صحة، انطلقت بداية من السبت، وتستمر لمدة ٣ أشهر، في ١١ محافظة، «أسوان، والأقصر، وسوهاج، وبني سويف، والبحر الأحمر، والسويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ».

وتستهدف المرحلة الثانية من المبادرة، مسح حوالي ٢٠ مليونا و٣٢٩ ألف مواطن فوق سن ١٨ عاما منهم ٧ ملايين، بمحافظة القاهرة فقط، من خلال ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة على مستوى تلك المحافظات بإجمالي ٦٤٨٦ فريقا طبيا يتم تقسيمهم إلى ٤١٥٨ فريقا صباحيا و٢٣٢٨ فريقا مسائيا، فضلا عن نقاط المسح المتحركة بالقاهرة، والتي تبلغ ٨٥٧ نقطة مسح.