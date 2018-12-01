شكرا لقرائتكم خبر عن مطران طنطا: «الله الذي اختار الأنبا ماركوس للإبراشية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا بولا، مطران طنطا، السبت، « إن البابا تواضروس ليس هو الذي اختار الأنبا ماركوس الإبراشية، ولكن الله الذي اختار، وظهر ذلك السلام والفرح مع كل من تعامل مع نيافتكم وحتى مع من لم يتعامل، فاليوم نحتفل بعرس روحي فالعرس قد تم بيد الله غير المنظورة من خلال يد البابا تواضروس الثانى المنظورة عندنا».

جاء ذلك خلال كلمته، السبت، في حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري خلفا لنيافة الأنبا بيشوى الذي وافته المنية في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف الأنبا بولا: «لن تجدوا إطلاقا الابتسامة تفارق وجه الأنبا ماركوس في أصعب الظروف وهدوء وحكمة وقوة، ودعوني أعود 46 سنة لأستعير نفس الكلمات التي استعارها الأنبا بيشوى من يوحنا المعمداني يوم تجليسه عندما قال «العرس قد تم إما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذا فرحى قد كمل، ينبغي أن ذلك يزداد وانا أنقص».

وأشار إلى أننا نحن أمام ثلاث شخصيات العروس والعريس وصديق العريس، فالابراشية هي العروس وهى فريدة من ناحية الامتداد الجغرافي، تحرس شمال مصر، وبنيافتك ستحرص مصر الروحية، هذه الإبراشية مميزة لأبعد حد من غيرها يتوسط هذه الابراشية درة مميزة هو دير القديسة دميانة.