أخبار مصر | الثلاثاء.. 'أرز عرابي' ندوة بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. 'أرز عرابي' ندوة بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس محمود كامل، ندوة لعرض ومناقشة آليات الاستفادة من التجربة الرائدة لزراعة أرز مقاوم للجفاف موفر للمياه، والذي ﻻ يحتاج إلى الري إلا كل 12 يومًا، ويعتبر النوع الجديد والذي أطلق عليه اسم "أرز عرابي" ثورة في عالم الزراعة؛ حيث تم استنباطه عبر تجارب علمية استمرت 22 عامًا في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق.

ويتحدث في الندوة صاحب التجربة الدكتور سعيد سليمان أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق، وأعضاء مجلس النواب الذين تبنوا التجربة في البرلمان، كما يشارك في الندوة بعض الفلاحين من الرواد الذين تطوعوا بزراعة أرز عرابي في أراضيهم، وذلك يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 بقاعة حسنين هيكل بالنقابة، ويديرها الكاتب الصحفي أحمد طه النقر.