أخبار مصر | بعد تصريحاته المؤيدة لحرية فلسطين.. "الصحفيين العرب" يتضامن مع مراسل CNN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصريحاته المؤيدة لحرية فلسطين.. "الصحفيين العرب" يتضامن مع مراسل CNN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، بيانًا، أكد فيه أن كالات الأنباء نقلت أن مارك هيل مراسل شبكة CNN الأمريكية ألقى خطابًا في الأمم المتحدة دعا فيه العالم إلى مقاطعة إسرائيل.

وأضاف البيان أن مارك هيل صرح أيضًا في خطابه، بأن فلسطين حرة من النهر إلى البحر، الأمر الذي نتج عنه قيام شبكة CNN الأمريكية بفصله من منصبه عقب هذه التصريحات.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع الصحفي الحر مارك هيل، ودعا كافة المنظمات الصحفية والإعلامية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التضامن معه، للضغط على شبكة CNN لإعادته إلي منصبه؛ حيث أن إقالته تمت نتيجة ما جاء في خطابه والتصريحات التي أدلى بها، وهو الأمر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

