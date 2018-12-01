أخبار مصر | مدير مستشفى العجوزة يرفع شعار "لا لطرق الباب" لتسهيل خدمات المرضى‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مستشفى العجوزة يرفع شعار "لا لطرق الباب" لتسهيل خدمات المرضى‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع رامي عادل، مدير مستشفى العجوزة بالدقي، شعار "لا لطرق الباب" ايمانًا منه بخدمة ومساعدة المرضى وتقديم لهم افضل الخدمات والاسعافات الطبية، كما قام بتعليق ورقة أعلى باب مكتبه كتب بداخلها "لا تستأذن قبل الدخول نحن فى خدمتك".

وقد أبدى عدد من المرضى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمستشفى والتى منحها لهم الدكتور رامى عادل.