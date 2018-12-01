أخبار مصر | وزير النقل: إنشاء وصلة سكك حديدية تربط المناشي بميناء 6 أكتوبر الجاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: إنشاء وصلة سكك حديدية تربط المناشي بميناء 6 أكتوبر الجاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل الى محطة وردان للسكك الحديدية حيث تفقد المحطة وغرف الريلهات وأنظمة تأمينها ثم قام الوزير بقطع تذاكر سفر من شبابيك التذاكر له وللفريق المرافق واستقل أحد القطارت العادية الغير مكيفة المتجهة الى القاهرة عبر خط المناشي.

ووفقا لبيان وزارة النقل استقل وزير النقل القطار وسط الركاب في المسافتين من وردان حتى الجزيرة الوسطانية ومن أوسيم وحتى القاهرة حيث دار حوار حول التطوير الشامل الذي تنفذه الوزارة في كافة القطاعات حيث أكد الركاب على التحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارت وعن تقديرهم للصفقات التي ابرمتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير السكك الحديدة والتي كان آخرها التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب.

وأضاف البيان أنه تطرق الحوار الى بعض التهدئات بالخط حيث أوضح الوزير انها بسبب بعض التجديدات التي تتم بقضبان السكة بالخط والتي تقوم بها هيئة السكك الحديدية، مشيرا الى أن هذا الخط والذي يتسم بكثاقة حركة الركاب والبضائع يتم دراسة ازدواجه وتحديث نظم الإشارات الخاص به في المسافة من إمبابة وحتى ايتاي البارود لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع خاصة وأنه من المقرر إنشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 اكتوبر الجاف مما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط.

وأوضح عرفات أن بعض المؤسسات التمويلية الدولية ابدت استعدادها لتطوير وازدواج هذا الخط، ثم استقل وزير النقل كابينة جرار القطار في المسافة من الجزيرة الوسطانية وحتى اوسيم للاطمئنان على اعمال التجديدات وحالة السكة.