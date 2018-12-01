أخبار مصر | وزير النقل يوجه بتدريب طلبة وردان في مواقع العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بتدريب طلبة وردان في مواقع العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال جولته التفقدية المفاجأة اليوم بداخل معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، بضرورة تدريب الطلبة في مواقع العمل ”on job Training“ وعدم الاكتفاء بالتدريب على المحاكيات، وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي لاكتساب مزيد من الخبرات وكذلك تكثيف دورات اللغة الانجليزية والحاسب الآلي خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروع تحديث نظم الاشارات الى نظام حديث ذو تكنولوجبا عالية ومع استقدام جرارات جديدة حديثة تتطلب ان يكون المتعامل معها ذو مواصفات فنية وعلمية عالية.

كما قام وزير النقل بزيارة فصول المدرسة الفنية الصناعية للنقل وشاهد بعض محاضرات (الميكانيكا واللغتين العربية والانجليزية) التي يتم تدريسها للطلاب واطمئن على المستوى التعليمي الذي يقدم.

وشدد الوزير على مسئولي المعهد بموافاته بنظام المراقبة والامتحانات والكونترول خاصة مع اهتمام الوزارة بتخريج طلبة مؤهلين علميا بشكل متميز لمواكبة أحدث انواع التكنولوجيا التي يتم تنفيذها وادخالها في كافة قطاعات منظومة السكك الحديدية.