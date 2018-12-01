مصر | النيابة تستمع لـ3 متهمين من جماهير الاتحاد بإشعال الشماريخ عقب الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لـ3 متهمين من جماهير الاتحاد بإشعال الشماريخ عقب الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، لأقوال 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري تم القبض عليهم عقب انتهاء مباراة الزمالك أمس في البطولة العربية.

وأنكر المتهمين، حيازتهم للشماريخ.

وأسندت النيابة، للمتهمين الـ3 تهم حيازة شماريخ وإثارة الفوضى.

وكانت قد بدأت النيابة التحقيق مع 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري تم القبض عليهم عقب انتهاء مباراة الزمالك أمس في البطولة العربية لحيازة شماريخ.

وكانت قد ألقت قوات الأمن أمس القبض على 3 من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.